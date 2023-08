Hun peger på vigtigheden af, at Ukraines præsident valgte at troppe fysisk op i Danmark i stedet for at sende en videohilsen.

- At han er her fysisk kan også have stor betydning for dem, der ikke er fra Ukraine eller har en forbindelse til Ukraine, da det kan være med til at sætte fokus på, at krigen stadig er i gang, siger Alyona Baydokha og fortsætter:

- Krigen er der stadig og folk dør hver dag. De seneste uger har vi næsten ikke hørt noget om krigen, og i de her dage hører vi ikke om andet.