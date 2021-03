Ulovlig handel med 100 hundehvalpe: Retssag mod tre mænd begynder fredag

Efterforsket af dyreværnsenhed

Det er dyreværnsenheden under Sydøstjyllands Politi, der har efterforsket sagen. Den omhandler 100 importerede hvalpe af racen fransk bulldog, og sagens første tiltalepunkt går tilbage til august 2018.

Mændene er tiltalt for ulovligt at have importeret hvalpene fra Polen uden at have været registreret som importører hos Fødevarestyrelsen. Derudover er mændene tiltalt for have solgt hvalpene fra deres private adresser, selvom de ikke havde tilladelse til erhvervsmæssig handel med dyr.

Ved indførslen fra Polen har hvalpene heller ikke været chippet, vaccineret mod rabies, været undersøgt af en dyrlæge eller haft et sundhedscertifikat som påkrævet.