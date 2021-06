Ulovlig import af over 100 hundehvalpe udløser fængsel

Flere end 100 hundehvalpe af racen fransk bulldog blev over et år ulovligt indsmuglet fra Polen og solgt i Danmark.

Mandag er tre mænd i 50'erne fra Kolding og Gram blevet dømt i sagen.

Retten i Kolding har afgjort, at den ene af mændene er idømt seks måneders fængsel. Den anden er idømt fire måneders fængsel, som er gjort betinget med vilkår om 100 timers samfundstjeneste.

Den tredje tiltalte straffes med en bøde på 100.000 kroner. Han er kun dømt for to tilfælde af indsmugling, mens de to andre er dømt for 11 tilfælde.

Fortjeneste konfiskeret

De to førstnævnte mænd har desuden fået konfiskeret 330.000 kroner hver. Det svarer til det, som de har tjent på at sælge hvalpene.

Alle tre dømte er desuden blev frakendt retten til erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde i en periode på fem år fra endelig dom.

Solgt på DBA og Gul og Gratis

Hvalpene blev solgt via annoncer på Den Blå Avis og Gul og Gratis. Men mændene var ikke registreret som importører, og de havde ikke tilladelse til erhvervsmæssig handel med dyr.

Dyrene var desuden ikke offentligt registreret, havde ingen dyrepas og havde ikke været undersøgt af en dyrlæge.