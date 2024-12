Ung sangerinde er som eneste kvinde i toppen af populær liste

Sønderjyske rykkede i sommer tilbage i Superligaen, og det er gået som forventet og frygtet ifølge sportschef Casper Daather.

Efter to år i den næstbedste række, rykkede Sønderjyske tilbage i det fineste fodboldselskab i sommer. Nu har de spillet halvdelen af sæsonen i Superligaen og overvintrer over nedrykningsstregen på 10. pladsen med seks point ned til Lyngby under stregen. - Det har været ligeså fedt og ligeså svært, som vi havde forventet, og som vi måske også havde håbet og frygtet. Det er noget helt andet at spille i Superliga, end det er at spille 1. division, siger sportschef i Sønderjyske Fodbold, Casper Daather.

Lirim Qamili har med sine syv mål og tre assists været den store oplevelse for Sønderjyske i dette efterår. Her jubler efter sit første af to mål mod FC Midtjylland. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Klubben havde inden sæsonen set, at 31 point var gennemsnittet for at overleve i Superligaen de sidste ti år. Derfor har det været et tilfredsstillende efterår ifølge sportschefen, når det er lykkedes at hente halvdelen af de livsvigtige point, og at de kan holde juleferie over nedrykningsstregen. Sluttede af med sejr mod nedrykningskandidater Sønderjyske vandt efterårets sidste kamp mod nedrykningskandidaterne fra Lyngby med 2-0, men klubben havde været tilfredse med tilbagekomsten til Superligaen uanset kampens resultat. - Der var mange medier, der spurgte til et sæsondefinerende udtryk, inden kampen gik i gang. Der var vi afklaret internt, at uanset om vi tabte, spillede uafgjort eller fik de tre point, så syntes vi, at vi havde sat et fornuftigt efterår sammen, siger sportschefen.

Sommerens nyindkøb Ivan Djantou sikrede Sønderjyske sejren mod Lyngby med sit mål til 2-0. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

- Der er ingen tvivl om, at fornemmelsen er markant bedre, når vi tager de tre point og pludselig har en afstand på seks point til vores direkte konkurrenter under stregen. Det var en enormt vigtig sejr, men du får mig ikke til at sige, at den var sæsondefinerende, siger Casper Daather. Sportschefen fremhæver sejrene over de forsvarende danske mestre fra FC Midtjylland i oktober og udesejren mod Superligaens aktuelle tredje plads fra Randers FC i august som nogle af efterårets højdepunkter. Særligt kampen mod Randers var et bevis for sønderjyderne om, at de godt kunne spille med i Superligaen. Pointantallet kunne dog også være mindre end de 16 point, de har fået i efteråret. Lukket næstflest mål ind Sønderjyske har lukket 37 mål ind i efteråret, hvilket er næstflest af alle hold i Superligaen. Kun Vejle Boldklub har indkasseret flere mål end sønderjyderne.

Sønderjyskes cheftræner Thomas Nørgaard efter AaB-kampen. Han tog efter sejren mod FC Midtjylland nederlaget i det nordjyske på sin kappe. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Tre af de indkasserede scoringer kom i 3-0-nederlaget mod den anden oprykker fra AaB i slutningen af september. Casper Daather fremhæver den kamp som efterårets lavpunkt, mens der er eksempler på kampe, der kunne være endt anderledes til modstandernes fordel. - Vi havde blandt andet en kamp mod Viborg på hjemmebane, hvor vi dominerede fuldstændigt på spillet og på underliggende data. Vi var foran 2-0 ved pausen, men der skulle vi være rigtig glade for ikke at tabe til sidst. Det var nogle andre former for lærepenge, vi tog med fra den kamp, siger Casper Daather om Viborg-kampen, der endte 2-2.