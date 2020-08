Unge guldsmede dyster om at forvandle metal til smykker

Der hamres, saves og formes ved fem opstillede borde i Ruinsalen på Koldinghus. Danmarksmesterskabet i guldsmedekunst er i gang.

Bag bordene sidder fem unge mennesker, der om kort tid skal op til deres svendeprøve, eller som for nyligt er blevet uddannet guldsmede. En af dem er Julie Kristoffersen.

- Jeg synes, det er en god udfordring, nu hvor jeg skal til svendeprøve i september, siger hun til TV SYD.

Ringen skal faktisk næsten være 100 procent identisk Marianne Daniel Olsen, faglærer, Next Uddannelse København

For at vinde danmarksmesterskabet skal Julie Kristoffersen og de andre deltagere følge en detaljeret tegning, som i sidste ende skal munde ud i et smykke.

- Opgaven er, at der skal laves en signet ring med et lille låg, som skal kunne åbnes, så man kan have lidt duftevand eller andet i den, siger Marianne Daniel Olsen, der er faglærer på Next Uddannelse i København.

Sådan ser ringen ud, som deltagerne skal færdiggøre hen over weekenden. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Passion for håndværket

For Julie Kristoffersen var guldsmedekunsten den helt rigtige vej for hende at gå. Hun fik nemlig interessen gennem sin familie.

- Jeg har altid haft passionen for håndværket, men det faldt mig også meget naturligt, da jeg har noget familie, som har arbejdet i faget, siger hun.

De fem deltagere fik i dag fredag udleveret den ukendte tegning med beskrivelser af form og mål til det smykke, som skal være færdig søndag eftermiddag.

Dommerne vil lægge mærke til enhver detalje i ringene, som deltagerne afleverer, men faglæreren mener, at de unge mennesker nok skal klare sig godt

- De er jo dygtige, og de skal nok få lavet et godt produkt. Ringen skal faktisk næsten være 100 procent identisk, og dommerne skal nok lægge mærke til alt. De får nogle målpunkter og tegningen, som de kan gå ud fra, siger Marianne Daniel Olsen.

Interesse i guldsmedekunsten

Det er fjerde gang, at danmarksmesterskabet afholdes på Koldinghus, og det er der en særlig grund til, mener Nanna Ebert, som er konstitueret direktør på Koldinghus.

- Vi har en af Danmarks største smykkesamlinger her på slottet, så derfor er det oplagt at have mesterskabet hos os, siger hun og tilføjer, at hun oplever flere af slottets gæster, som bliver mere interesseret i håndværksfaget, når de på allertætteste hold kan se de hårdtarbejdende unge mennesker forvandle et stykke metal til et smykke.

Julie Kristoffersen og de andre deltagere har hele weekenden til at færdiggøre deres ring, og søndag eftermiddag vil årets nye danmarksmester i guldsmedekunst være fundet. Vinderen får en værktøjskasse med særligt guldsmedeværktøj.

Mens de unge mennesker sliber, saver og hamrer på deres projekt hen over hele weekenden, vil det også være muligt for slottets besøgende at se nærmere på forskellige ædelsten og krystaller.