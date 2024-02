Unge talenter får flere muligheder i Kolding

Den nye samarbejdsaftale dækker bowling, håndbold, fodbold, badminton og svømning, som er er Team Danmark støttede sportsgrene. Derudover prioriterer Kolding Talent lokalt talentudviklingen i tennis, karate, brydning og volleyball.



- Samarbejdsaftalen med Team Danmark er med at understrege, at Kolding Kommune vil være en synlig og markant idrætskommune, der arbejder langsigtet, strategisk og ansvarligt med at udvikle vores talenter, siger Birgitte Kragh, der er formand for udvalget Sundhed og Fritid.

De unge atleter kan passe deres skole samtidig med, at de får målrettet morgentræning, klubtræning samt adgang til fysioterapi, kostvejledning og samtaler om deres personlige udvikling og trivsel.