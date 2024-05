Universitet og kommune samarbejder for at holde på de unge

Aftalen, der løber frem til 2028, skal gøre campus til et endnu mere attraktivt sted at studere med relevante uddannelser, der imødekommer arbejdsmarkedets behov og efterspørgsel på arbejdskraft.

Både rektor på Syddansk Universitet Jens Ringsmose og kommunaldirektør i Kolding Kommune, Merete Dissing, udtrykker begejstring over den nye aftale, der indeholder fem mål:

- Tankegangen med en tæt dialog mellem kommune, erhvervsliv og universitet har vi gode erfaringer med, og den er afgørende for, at vi kan skabe stor værdi for og med samfundet, siger Jens Ringsmose.

- Det er afgørende, at kommunens og regionens virksomheder fortsat kan rekruttere den nødvendige arbejdskraft - og derfor er vi meget begejstrede for, at der allerede efter sommerferien kommer nye, attraktive uddannelser til SDU i Kolding, udtaler Merete Dissing.