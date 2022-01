Universiteter klar med et hav af nye uddannelser

Det betyder blandt andet, at Syddansk Universitet har tænkt sig at placere kandidatuddannelsen i journalistik i Kolding, der skal ligge i en ny bygning ved siden af University College Syd. Her skal foruden journalistuddannelsen placeres fire andre uddannelser, der blandt andet indeholder Data Science og overbygninger til Klimatilpasning og Miljøkemi, skriver universitetet i planen.

- Det har jeg det rigtig godt med. Jeg havde også set, at vi havde fået en ingeniøruddannelse, og der kan jeg så lægge min lid til at det politiske vil se vores vej, men vi er godt tilfredse, siger borgmester i Kolding, Knud Erik Langhoff (Det Konservative Folkeparti), om at universitetet har besluttet at holde fast i planerne.



Udflytningen af uddannelser sker som konsekvens af, at Syddansk Universitet, ligesom en række andre universiteter, er blevet bedt om at skære ti procent af optaget på deres uddannelser og uddannelsespladser i fire store universitetsbyer, Odense, Aarhus, Aalborg og København inden 2030.

I første omgang sker det ved at flytte 316 studiepladser fra Odense til andre byer frem mod 2025.

Det kommer ikke kun til gavn for Kolding, men også Esbjerg, Sønderborg og muligvis også Vejle, hvor universitetet har lavet en hensigtserklæring med Vejle Kommune om at skabe IT- og ingeniøruddannelser.