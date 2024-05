Uofficielt verdensmesterskab for parkinsonsramte

Her dyster 32 spillere fra de fire nordiske lande mod hinanden.

Formanden for Parkinson Padel, Morten Gundvad, fik idéen til at samle andre til en fælles aktivitet.

- Vi gør jo noget. Vi løfter i flok. Vi kan alle sammen se, at vi ikke er alene om det her. Du er en del af noget større. Vi hjælper hinanden, siger han.

Han er selv ramt af sygdommen, og for ham er det vigtigt at holde sig i gang og styrke motorikken.

-Trods vi har en svær sygdom, der er stærkt invaliderende, så kan vi stadig byde ind med noget. Det er vigtigt for mig at vise det. Der er stadig bundtræk i den gamle traktor, siger han med et smil.

