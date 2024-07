Uro om udslusningsboliger: - 30 syge mennesker i en lille by er nok

Af Helle Eriksen Udgivet 30. jul

Planerne om otte udslusningsboliger møder kritik fra både borgere i byen og en lokalpolitiker, der vil have sat en stopper for projektet.

På papiret lignede det en smal sag at få planerne om otte nye boliger i Sønder Stenderup gennemført, men projektet og processen møder nu så meget kritik, at sagen ikke er helt så ligetil alligevel.

Jeg vil opfordre til, at man ikke går videre med planerne Molle Lykke Nielsen, (DF), medlem af Plan- og Teknikudvalget, Kolding Kommune

Det er Bostedet Stentoft, der ønsker at udvide med otte udslusningsboliger. Stedet er et socialpsykiatrisk bosted for voksne med eksempelvis psykiske lidelser, spiseforstyrrelser eller misbrug. Der er i forvejen 30 boliger på stedet, men nu vil de altså gerne være større, og det møder kritik. - Det er o.k., at de er her, men 30 syge mennesker i en lille by må være nok. Jeg synes bestemt ikke, der skal udvides, lyder det fra Susanne Asmussen, der har boet i byen med de 535 indbyggere i 61 år. Derudover møder det kritik, at høringsfasen er lagt henover sommerferien, og så var kun seks naboer til bostedet i første omgang inviteret til møde om projektet den 1. august klokken 13. - Jeg synes, det er urimeligt, at man ikke hører alle byens borgere, når man taler om at udvide med næsten 25 procent. Samtidig lægger man høringsfasen i sommerferien, og det dur ikke. Vi er nødt til at være ordentlige, lyder det fra Molle Lykke Nielsen (DF), der er medlem af Plan- og Teknikudvalget i Kolding Kommune.

Det er Vestkystens Tegnestue, der har udformet skitserne af bygningen, der skal huse de otte udslusningsboliger. Der bliver i alt 278 kvadratmeter på stueplan og 88 kvadratmeter på første etage, hvis byggeriet bliver til noget. Foto: Vestkystens Tegnestue

Det er forvaltningen i Kolding Kommune, der har fastlagt længden af partshøringen. Seks naboer, hvis ejendomme grænser op til byggegrunden, modtog brev i deres e-boks om høringen den 11. juli og har indtil 15. august til at svare. Kolding Kommune oplyser, at fristen i en høringsfase normalt er 14 dage, men at den på grund af sommerferien er forlænget til fem uger. Kommunen oplyser også, at den pt. har modtaget en håndfuld høringssvar. Larm og salg af narkotika Kommunen modtog ansøgningen om at opføre otte boliger på en matrikel overfor bostedet den 6. maj i år. Her blev det ikke oplyst, at der var tale om udslusningsboliger. Det kom først frem senere, da sælger kontaktede kommunen og gav dem den oplysning. Og det ændrer billedet, mener Molle Lykke Nielsen. For selv om der ikke er noget til hinder i lokalplanen for at opføre udslusningsboliger, og bygherre heller ikke er forpligtet i sin ansøgning til at oplyse, at der er tale om den type bolig, så er det en vigtig information, mener han. - Hvis ikke det havde været for sælgers oplysning, så var den her sag gledet igennem forvaltningen, men når der er tale om udslusningsboliger, så vil vi gerne behandle den politisk, siger han.

Molle Lykke Nielsen (DF) mener, at planerne om otte udslusningsboliger ved bostedet Stentoft, bør stoppes. Foto: Bo Nielsen