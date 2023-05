V-stormøde med Lose og Lund

De to midlertidige høvdinge i Venstrevikingeborgen er rundt i landet for at snakke med medlemmerne. Og der er nok at snakke om. Venstre fik et dårligt valg sidste år, og siden partiet gik med i SVM-regeringen er det vekslet til dårlige meningsmålinger.

Men hvis der er to, der står ved deres parti, så er det far og søn Buchholt, Aksel og Arne. De er fra Rødding og har været medlemmer i herrens mange år.

Aksel Buchholt, blev medlem af Venstre i 1970. Dengang Poul Hartling var formand og udenrigsminister, fjernsynet var i sort/hvid, og de fleste af Venstres vælgere levede af landbrug.

- Vi har før været i krise og er kommet igen. Det kommer vi også denne gang, siger Aksel Buchholt.