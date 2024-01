Vamdrup byder byens borgere velkommen til nyt kulturhus

Byen nær Kolding åbner nemlig i dag deres nye kulturhus, som har fået navnet 'Vores Hus'.

Kolding Kommune skriver i en pressemeddelelse, at huset skal skabe fællesskab, samarbejde og livskvalitet blandt borgerne i Vamdrup.

Kulturhuset er bygget om byens biograf, Vamdrup Kino. Udover biografen vil byens bibliotek også være en del af det nye samlingspunkt.

Frem til klokken 16 bliver åbningsdagen markeret med byfest, hvor blandt andre borgmester i Kolding Kommune, Knud Erik Langhoff (K) vil holde tale.

Vores Hus har kostet omkring 20 millioner kroner på at opføre. Kommunen har brugt omkring 6,6 millioner kroner på projektet, mens fondene Dansk Auto Logik A/S ved Bent O. Jørgensens fond og Jens Holms Biblioteksfond står for henholdsvis 8,2 millioner kroner og 3,6 millioner kroner på at gøre kulturhuset til en realitet.