Vamdrup udvalgt til nyt forsøgsprojekt og tilføres millioner

Fredag blev byen nemlig udvalgt sammen med Kolding Kommune til at deltage i et nyt forsøgsprojekt om frie bymidter, som Plan- og Landdistriktsstyrelsen står bag.

Det betyder, at bymidten skal have sig en overhaling, og derfor tilføres der nu 12,45 millioner kroner til at styrke prioriterede indsatser.

Det skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Udnævnelsen er resultatet af en ansøgning, som Kolding Kommune indsendte før sommerferien, og her lagde man vægt på, at man blandt andet vil "opgradere og forskønne Vamdrups bymidte" samt "skabe forbindelse mellem Vores Hus og bymidten".

Vores Hus skal være er et multihus, der kommer til at indeholde blandt andet biograf, multisal, bibliotek og mødelokaler.

- Det vil helt utvivlsomt få en stor betydning for Vamdrup, at vi nu kan sætte et stort udviklingsarbejde i gang, hvor vi både kan skabe mere liv og forskønne bymidten i tæt samarbejde med byens borgere og erhvervsliv, siger borgmester Knud Erik Langhoff (K) i pressemeddelelsen.



Vamdrup bliver dog ikke som forvandlet fra det ene øjeblik til det andet. Udnævnelsen er blot begyndelsen på en femårig proces, som skydes i gang i 2024, hvor første skridt er at inddrage byens borgere og erhvervsliv.

Vamdrup er ikke den eneste by, der er blevet udvalgt. Det er også 12 andre byer.