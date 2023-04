Vanvidsbilist kørte over for rødt syv gange

Det skriver Kolding Netavis.

En politipatrulje fik mistanke til bilen, men bilisten ønskede ikke at tale med politiet. Det resulterede i en biljagt over en længere strækning, der endte ved Skovparken i Kolding.

Bilisten står nu over for flere sigtelser for blandt andet vanvidskørsel og de syv gange, han kørte over for rødt.

Under anholdelsen blev den 27-årige visiteret, og det viste sig, at han var i besiddelse af 44,56 gram hash. Han er derfor også sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer.