Varetægtsfængsling af dement mand møder hård kritik

Retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) har 13. marts stillet følgende spørgsmål til justitsminister Peter Hummelgaard (S):

Vil ministeren redegøre for, om han mener, det er hensigtsmæssigt, at demente som ikke ved, de har begået en forbrydelse, skal igennem retssystemet på sædvanlig vis, eller om der er behov for at udvikle en anden procedure for at gøre skaderne ret overfor offeret, de pårørende, ansatte el. lign.

Og vil ministeren redegøre for, om det er hensigtsmæssigt at varetægtsfængsle en svært dement person på en psykiatrisk afdeling, ligesom ministeren bedes redegøre for, hvilke afsoningsmuligheder man har til en så dement person, jf. artiklen ”Hans far er varetægtsfængslet for et dødsfald, han ikke husker”, fra www.tvsyd.dk den 22. februar 2024?