Varetægtsfængsling af dement undrer ekspert

Det undrer juraekspert Birgit Feldtmann, at det tilsyneladende er nødvendigt at varetægtsfængsle den 74-årige. Det skriver DR.



- Man varetægtsfængsler, fordi man frygter, at han vil begå yderligere strafbare forhold. Det er en af de fængslingsgrunde, vi har i retsplejeloven, siger Birgit Feldtmann til DR.

- Det, jeg undrer mig over, er, om man ikke kan finde andre måder, måske på plejehjemmet, at sikre, at den her person ikke er til fare for andre, siger tilføjer hun.