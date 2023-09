Venstre-parlamentariker og landmand kalder CO2-afgift for tudetosset

- Klima og CO2 kender ingen grænser. Hvis vi vil lave en afgift, skal det minimum være på EU-plan for at have en fornuftig virkning – og ikke isolere et lille land som Danmark.



- Det er tilladt at skyde sig selv i foden, men det er dumt. Rigtig dumt. Det er mit udgangspunkt.

Asger Christensen er selv stordrifts-mælkebonde med 650 malkekøer, 400 hektar tilhørende landbrugsjord, 10 fuldtidsansatte og en millionomsætning, skriver avisen.