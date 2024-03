- Det virker helt urimeligt, at man skal vente i så mange måneder på at få en erstatning, som man jo kan regne med at få, men som man formentlig skal bruge nu og her, hvis man skal udbedres nogle skader og også have nogle penge i kassen her i løbet af turistsæsonen, siger Peter Kofod, der er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti.

Én af de sommerhusejere, der ikke har fået erstatning er Peter Christensen-Dalsgaard.