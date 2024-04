Video punkterer drabstiltalts forklaring om, at hans offer havde kniv på sig

Samtidig viser videoen, at stikkene faldt i ryggen på ham, da han løb med tiltalte efter sig.

En læge fra Retsmedicinsk Institut i Aarhus var indkaldt som vidne i retten mandag. Han forklarede, at det var svært at stikke med så stor kraft med armen rundt om offeret. Hans bedste bud var derfor, at knivstikkene kom bagfra, uden at han dog med sikkerhed ville sige, hvor gerningsmanden var placeret i forhold til offeret.

Adans ven har erkendt kniv

Sammenstødet mellem offer og gerningsmand skete efter et slagsmål foran Discoteque Tordenskiold 12 minutter før knivstikkeriet. Indenfor kom tiltalte op at diskutere med en af Adan Mahamed Deks venner. De blev begge to smidt ud, og ude foran diskoteket slog tiltalte vennen i jorden. Den del har han erkendt.

Slagsmålet førte ifølge tiltaltes forklaring til en jagt af ham, og han så til sidst ingen anden udvej end at tage konfrontationen.

- Jeg havde prøvet at løbe et par gange, men det virkede ikke, og jeg havde ikke lyst til at tage chancen og løbe derfra, når de stod med knive. Jeg tænkte, at situationen var uundgåelig nu. Jeg håbede, de bare ville stikke af, når de så, at jeg havde en kniv i hånden, lød hans forklaring på retssagens første dag 3. april.