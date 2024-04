Vidne fortæller, at drabstiltalt truede med kniv: - Skal du også dø i dag?

Torsdag fortsatte retssagen mod en 36-årig mand, der er tiltalt for manddrab. Her var det tid til vidneafhøringer, og det var tydeligt, at flere af dem ikke var bekvemme ved at indtage vidneskranken.



- Jeg har været bange og nervøs op til i dag, og jeg var ikke så glad for, at han (tiltalte red.) skulle høre mit navn, fortalte et af vidnerne til TV SYD, da hun havde afgivet forklaring.