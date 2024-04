Vidner fortalte, at knivdræbt spyttede og slog dem, inden han døde

En 36-årig mand, der er tiltalt for manddrab nytårsmorgen sidste år, blev jagtet rundt i Kolding. Det har han i hvert fald selv forklaret, og hans forsvarer forsøger også at tegne det billede.

Derfor havde forsvareren mandag indkaldt et vidne til Retten i Kolding. Han kunne fortælle, at han blev slået af en forbipasserende, der viste sig at være Adan Mahamed Dek.

- Han råber først: er det dig, der har meldt mig til politiet? Og så slår han mig lige i tindingen, alt hvad han kan, lød det fra vidnet, der var en ung mand.