Tre vidner ringede til politiet og forklarede, hvordan Audien slingrede, gassede op og bremsede ned og flere gange var ovre i modsatte vognbane.

Alligevel ankom en patrulje først, da ulykken var sket. Ifølge vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, Allan Nielsen, fordi der ikke var nogen ledige patruljer tæt nok på.

- Normalt giver det god mening at sende en patrulje på baggrund af henvendelser som de her, men det kræver, at der er en patrulje at sende på det relevante tidspunkt, og det var der ikke den her aften, siger han.

- Når jeg kigger bagud, så ville jeg da også ønske, at vi havde sendt en patrulje, når jeg ser, hvor alvorligt det var. Men jeg kan også bare konstatere, at vi desværre ikke altid har en patrulje alle steder på alle tidspunkter, lyder det fra Allan Nielsen.