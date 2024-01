Vidner havde politiet i røret i over 20 minutter op til dødsulykke

Alt det ved Kenni Diabelez og kæresten ikke på det tidspunkt. De kan bare se, at bilisten kører så hasarderet, at det kan blive farligt.

- Jeg kommer op at ligge som nummer to bil bag Audien. Han bremser helt op for så at gasse op til over 100 kilometer i timen. Han har været ovre i modsatte vejbane to gange og været tæt på at påkøre en bil, siger Kenni Diabelez.

Under en time før Kenni Diabelez støder på Audien, har politiet mødt manden i den stjålne bil i Kolding by. En betjent har i retten forklaret, hvordan hun tager kontakt til ham og mistænker ham for at være påvirket.

Alligevel når han at slippe fra hende og kollegaen, der er optaget af en anden sag. De søger efter Audien i Kolding i cirka 10 minutter uden held og vælger ikke at oplyse kollegerne om bilen, da de hverken har noteret bilmærke eller registreringsnummer.

- Jeg tror, han er spritstiv

Kort tid efter får kollegerne dog besked om bilen, for Kenni Diabelez beslutter sig for at ringe til politiet.

- Jeg vil gerne have, at han bliver stoppet - at der bliver taget hånd om det her, fordi det er livsfarligt, fortæller han.