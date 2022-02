Vil du skabe læseglæde hos dine børn? Her er 30 alternative måder at læse på

Selvom de 30 alternative læsemåder mest af alt kan ligne lidt ekstra leg til læsningen, ligger der en større tanke bag.

For udfordringerne er lavet i forbindelse med Kolding Biblioteks fokus på at få læselysten tilbage hos børn.

Det forsøger de med projektet "Den Store Læsedyst," der giver familier en hel måned til at løse de 30 læseudfordringer og vinde biografbilletter og bogpakker.

De seneste undersøgelser fra 2016 af børns medie- og læsevaner viser, at børns interesse for at læse er dalet. Og sidenhen har en stigende digitalisering kun øget udfordringen med at få børn til at læse.

- Der er kamp om børns opmærksomhed. Der skal lidt mere til, før man tager fat i et medie som et gammeldags bog, men i det øjeblik man gør det til en leg, kan det godt blive sjovt, siger Pia Henriette Friis, der er bibliotekschef hos Kolding Bibliotek.

Herunder kan du finde de 30 udfordringer: