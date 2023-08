Villy Søvndal dropper kommunalpolitik et år før tid

Han refererer til en episode ved seneste EU-parlamentsvalg, hvor folketingspolitikeren og partifællen,Karsten Hønge, fik kritik for at takke nej til sit sæde i parlamentet, da han hellere ville sidde i Folketinget.

Villy Søvndal mener ikke det tidlige farvel vil rokke ved hans troværdighed, selvom han er klar over, at nyheden ikke vil falde i god jord hos alle vælgerne.

- Jeg tror, at nogen synes, det er ærgerligt. Men jeg tror modsat også, de forstår mine bevæggrunde, siger han.

Tilbage til udenrigspolitik

Hvis Villy Søvndal, der har været folkevalgt siden 1982 med undtagelse af fire år, om et år kan skrive EU-parlamentsmedlem på sit politiske CV, så vil det være et comeback til udenrigspolitik efter sine to år som udenrigsminister under Helle Thorning-Schmidts regering mellem 2011 og 2013.

Et emne der tiltaler ham meget, nu hvor krig og klimakrise i Europa har tændt en gnist i ham.

- Russernes invasion i Ukraine kræver et meget stærkt europæisk modsvar, og det vil jeg gerne være med til at formulere. Derudover sagde en klog mand (Villy Søvndal selv, red.) i 2009: The ice is melting at the poles. Dengang trak mange på smilebåndet, men de fleste forstår alvoren nu, siger han.

Kritikere vil mene, at Søvndals opstilling til EU-valget sker efter mislykkede forsøg på at blive enten borgmester i Kolding Kommune eller regionsrådsformand i Region Syddanmark.