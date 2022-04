Villy Søvndal ser tilbage på et liv fyldt med politiske op-og nedture

Villy Søvndal fylder 70 år i dag. Gennem de seneste 40 år har politik fyldt en altoverskyggende del i hans liv.

Hans politiske karriere startede i 1982, hvor han fik sin første politiske post som byrådsmedlem i Kolding. I år 1994 blev han medlem af Folketinget, hvor han blev kendt som den sociale stemme og for sin retfærdighedssans, og 11 år senere blev han formand for SF.

I 2012 meddelte Søvndal overraskende sin afgang som SF-formand grundet sit helbred. Fem år senere var trangen til at beskæftige sig med politik dog for stor, og derfor stillede han op som formand for Region Syddanmark i 2017.

Ved kommunalvalget i 2021 stillede Søvndal op som borgmester i Kolding, men måtte dog se sig slået af Knud Erik Langhoff fra Det Konservative Folkeparti.

Sammen med TV SYD ser han tilbage på et langt politisk liv fyldt med op- og nedture.