Det sker efter nyheden om, at den tidligere udenrigsminister stiller op til Europa-parlamentsvalget i 2024.

- Valget bliver formentlig den 10. juni, og så har jeg to og en halv måned derefter. Derudover vil jeg ikke mistænkes for at gøre det her på skrømt. Folk skal vide, hvis de stemmer på mig, så tager jeg til Europa-Parlamentet, fortæller Villy Søvndal.