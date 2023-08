Villys nye drøm kan blive et skrækeksempel

Villy Søvndal føler dog ikke, at han svigter de 5.431 vælgere, der ved seneste kommunalvalg satte deres kryds ved hans navn og dermed gjorde ham til det byrådsmedlem, der fik flest personlige stemmer.

- Det synes jeg ikke. Jeg har brugt al min vågne tid i to og et halvt år på at arbejde for den her by. For de sociale forhold, for skolerne, for den grønne omstilling og vedvarende energi og et nyt stadion. Så jeg synes, at jeg har taget min tørn og overlader helt roligt opgaven til andre, fortæller han.

Søvndal som trækplaster

I de seneste fire år har SF haft to medlemmer i Europaparlamentet: Kira Marie Peter-Hansen og Margrethe Auken.

Sidstnævnte stopper ved næste valg efter 20 år på posten, og i den forbindelse er Villy Søvndal udset til at være en, der kan hive mange stemmer hjem.