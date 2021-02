Vinden gør kold søndag endnu koldere

Fare for snefygning i sydligt snebælte

I den syd- og sønderjyske landsdel advarer DMI om enkelte snebyger og risiko for snefygning.

I et sydligt snebælte hen over landet falder der sne. Nogle steder er der allerede nu faldet fem til ti centimeter, og der kan være mere på vej.

Bæltet ligger fra Bornholm og hen over Lolland-Falster og Møn til Fyn og Syd- og Sønderjylland.

De mange problemer med snefygning lørdag fortsætter altså søndag og frem til mandag. Mange små veje, der ligger med siden til vindretningen, oplever fortsat store problemer med snefygning. Selv på motorvejene (E45 og E20) danner der sig mindre snedriver nogle steder.

- Vores nedre kriterier for et varsel om snefygning er, at der skal ligge over 10 cm løs frostsne, mens det blæser med mere end 10 m/s. I de områder, hvor der et varsel ude om snefygning, vurderes det, at der stedvis kan ligge omkring eller over 10 cm gammel frostsne, samtidigt med at vinden stedvis vil komme over 10 m/s, skriver DMI på sin hjemmeside.