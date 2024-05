Virksomhed har fokus på social og cirkulær bæredygtighed

Der er 14 ansatte i fleksjob i huset i Kolding, og med fire afdelinger rundt om i landet arbejdes der for, at flere mennesker med nedsat arbejdsevne bliver en aktiv del af arbejdsmarkedet.

Husets ansatte arbejder blandt andet med recycling og design af brugte overskudsmaterialer fra industrien. Her arbejder de med materialer som udtjent arbejdstøj og bannere og giver det nyt liv i form af tasker, indkøbsnet, sækkestole og puder.

- At genanvende ressourcer tænker vi bredere. Det gælder både menneskelige ressourcer, og det gælder alle de ting, vi smider ud, eller som vi som vi ikke får brugt. At ting skal have nyt liv. Der ligger jo nogle kæmpe ressourcer i at genanvende, og det passer godt i tråd med de andre værdier, vi har i huset, siger Karsten Hjort-Enemark, Regionschef for Syddanmark, Huset Venture.