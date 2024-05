Volden mod lærerne og sygefraværet stiger fortsat på omstridt skole

Særligt tilsyn og to påbud

Problemerne på Munkevænget Skole har været dækket længe i både lokale og landsdækkende medier.

Og senest har skolen fået to påbud af Arbejdstilsynet og er blevet sat under særligt tilsyn af Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK) efter mistanke om, at der er et parallelsamfund på skolen. STUK går efter sommerferien i gang med deres arbejde på skolen.

Det er blandt andet beskrevet, hvordan der findes et "haram-politi" ("forbud" på arabisk), hvor nogle elever kontrollerer, om andre elever har svinekød i madpakken eller bærer nissehuer.

Et miljø med trusler mod lærerne og et miljø, hvor der ikke bliver grebet ind over for konflikter mellem elever, som får lov til at vokse sig større med vold til følge.