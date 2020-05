Voldsom brand tæt ved motorvejen er under kontrol

Opdateret klokken 08.21 med oplysninger om, at branden er under kontrol, og at den ikke generer trafikken.

Få hundrede meter fra motorvejskryds Kolding er der torsdag morgen udbrudt brand i et affaldsdepot, som sendte røg over motorvejen. Branden er nu under kontrol, men slukningsarbejdet vil vare det meste af dagen.

Branden opstod omkring klokken 05.00, og den sendte røg ind over motorvejen. Der var risiko for, at røgen kunne genere morgentrafikken.

- Branden er lige ved siden af motorvejen i luftlinje, og vi kan ikke afvise, det kommer til at give problemer, fortalte Halfdan Kramer, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, tidligere på morgenen.

Branden er opstået i et industrikvarter på Profilvej lidt uden for Kolding. Røgen er ikke sundhedsskadelig at indånde.