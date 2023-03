Klubben skal bruge pengene til deres projekt "Ung i Volley". Projektet handler om at mindske ensomhed og mistrivsel blandt børn og unge gennem foreningslivet og breddeidrætten.

- Vi håber, at vi kan give endnu flere børn og unge lyst til at komme og blive en del af fællesskabet, siger Fie Buhl Smedegaard, der er projektleder for "Ung i Volley", i en pressemeddelelse.