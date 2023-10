Yngste medlem har kriller i maven

- Jeg kan mærke, at det kribler lidt i maven. Jeg tror, det bliver samme følelse, som da jeg sad derinde første gang, fortæller hun få timer før det hele går løs på Christiansborg.



Også Moderaternes gruppeformand, Henrik Tønder, står foran sin første åbning af Folketinget. Ligesom Helena Artmann Andresen er han også nyvalgt og har aldrig siddet i folketingssalen under statsministerens åbningstale.

- Jeg tror, det bliver højtideligt. Og en dag hvor jeg kommer til at mærke på min egen krop, at det er et vigtigt erhverv at sidde i Folketinget, fortæller den tidligere borgmester i Tønder, hvor han stadig sidder i byrådet for Tønder Listen.