Gitte Askjær Lund elsker julen: - I år syer jeg pynt af genbrugsmaterialer

Hjemmelavet julepynt og juletøj

Julen har i det hele taget en særlig plads hos Gitte og familien, der elsker at hygge sig sammen i juledagene. Hvert år bliver der også syet lidt nyt julepynt.

- Jeg har et tema med genbrug, så i år bliver det til kræmmerhuse syet af gamle slips og julehjerter lavet af skjorter i sådan et småternet mønster. Det gør dem rigtigt søde at se på. Derudover har jeg også lavet et par julesokker, mine to piger og ene svigersøn får som en af de første gaver i december.

En anden juletradition er, at Gitte også laver juletøj til sig selv og de to døtre Christina og Henriette.

- Det er jule-slap-af-tøj, som vi render rundt i hjemme - dog ikke juleaften. Tøjet er helt ens til os alle tre, og vi synes, det både er hyggeligt og sjovt at lave, men også at have på i juledagene, forklarer hun.