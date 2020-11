Her er billeder af hjemmelavede adventsdekorationer - skal vi også se dit bud på en bæredygtig dekoration?

Katharina Albrechtsen fra Vesterport Blomster i Vejle er denne uges ekspert, og hun ser frem til at se billeder af din adventskrans.

Når hun kigger på, hvem der skal være denne uges vinder, vil hun lægge vægt på, at en pæn del af materialerne i kransen kan genbruges og er så naturlige som muligt:

- Jeg vil gerne se, at folk bruger det, man kan gå ud i haven eller skoven og finde. Så kan man pynte lidt med bånd og spray, men jeg kan godt lide tanken om, at man kan skille adventskransen ad efter julen og så genbruge det en anden gang, siger Katharina, der samtidig understreger, at man ikke skal bekymre sig om, at blade, grene, mos og lignende tørrer ud:

- Det meste kan man vække til live igen ved at gøre det fugtigt eller lægge det i blød i vand. Så får de fleste naturmaterialer nyt liv. Man skal blot huske at opbevare det, så det ikke knækker og går i stykker.