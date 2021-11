Kamilla Høy elsker julen: - Jeg kan ikke styre det. Det er ren Gertrud Sand

Elsker alt ved julen

35-årige Kamilla Høy er i det hele taget glad for julen, så at den allerede begynder i september på arbejde, er hun kun glad for. Det betyder også, at hun er tidligt ude med at pynte op og gøre klar til julen derhjemme.

Alle julelys er sat op og klar den 1. november, hvor hun traditionen tro trykker på knappen. I løbet af november bliver julekasserne med pynt fundet frem, og julepynten sat op. Den 27. november er der nemlig deadline. Her har Kamilla Høy fødselsdag, så den dag skal der være pyntet op, og så går turen altid i skoven for at finde de sidste ting til juledekorationerne.

- Det er det eneste rigtige for mig at lave på min fødselsdag. Jeg elsker at lave juledekorationer, og det er ligesom prikken over i'et for mig. Når de er færdige, er alt klar. Det er den bedste fødselsdagsgave, siger hun med julelys i øjnene.