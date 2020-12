Katja Stock deltog i Den store bagedyst, og hendes liv forandrede sig for altid

- Kager binder folk sammen

Katja har hele sit liv elsket at bage. Hun fordyber sig i at bage kager, og lærte håndværket som ganske lille af sin mor og mormor:

- Jeg husker stadig den gang jeg som 11-årig stod op en morgen klokken 04.30 og lavede en kage, som jeg overraskede min mor med på hendes fødselsdag. Inden jeg vækkede hende, var jeg ude i haven og lede efter en blomst til at pynte kagen med, fortæller Katja Stock.

Katja har især tidligere ofte deltaget med sine kager ved byfester og i lokale kagekonkurrencer - og ja, når en oplagt lejlighed bød sig:

– Kager binder folk sammen, og man hygger sig ved at spise kage, det elsker jeg, og det vil gerne være med til at udbrede.

I dag bager Katja cirka en gang om ugen, og hendes to piger, der i dag er 11 og 12 år, elsker at være med til at lave kager.

- Det at skabe noget kan jeg godt lide og meget gerne sammen med dem. Jeg er også begyndt at strikke igen, for at bruge sine hænder og være kreativ er noget, som skaber glæde og ro.