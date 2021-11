Krea Kongen Jul: Du kan også nå at lave en nisselandsby

Du kan nå at være med

Er du blevet inspireret til at lave en nisselandsby, så send os endelig et billede af dit eller familiens bud på en nisselandsby via formularen nederst på siden.

Deadline for at indsende et billede er torsdag klokken 9.

Hver uge finder vi en vinder, der får en julekurv med søde sager og materialer til mere julehygge.

Vi håber, at du vil være med i vores juleleg og deltage i konkurrencen om at blive ugens Krea Konge.

Udover i formularen nedenfor kan du også uploade dit billeder via linket her: