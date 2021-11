Krea Kongen Jul - ny udfordring: Lav en nisselandsby

Et unikt univers for børnene

Denne uges ekspert er Kamilla Rønnov Kramme Høy. Hun er skarp i det kreative hjørne og arbejder i Plantorama, som hvert år disker op med store juleudstillinger. Her har hun blandt andet været med til at lave nogle af de fantastiske nisselandsbyer, som du finder i udstillingerne.

- Nisselandsbyer er helt særlige. De erhyggelige at se på, de er sjove at lege med, og så skaber de et helt unikt univers, som børnene kan leve sig ind i, siger hun.

I denne uge lader vi derfor nisserne flytte ind hjemme hos jer. I skal allerede nu finde julehumøret og kreativiteten frem, for ugens udfordring er:

Lav en nisselandsby

I forbindelse med, at vi skyder programmet og en ny udfordring i gang, får I her et par tips til at lave en nisselandsby.