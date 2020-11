Krea Kongen Jul - ny udfordring: Pynt et juletræ med papirpynt

Deltag i Krea Kongen Jul

Er du blevet inspireret til at pynte et juletræ med masser af papirkunst, så tøv ikke med at melde dig til udfordringen ved at sende et billede af dine kreative udfoldelser via formularen herunder.

Deadline for at indsende et billede og være med i konkurrencen er torsdag klokken 9. Og ingen konkurrence uden præmier. Hver uge finder vi en vinder, der får en julekurv med søde sager og materialer til flere stunder med kreativ leg.

Vi håber, at du vil lege med og deltage i jagten på at blive ugens Krea Konge.

Du uploader dit billede her.