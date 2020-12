Krea Kongen Jul på Schackenborg: En magisk og eventyrlig bordopdækning

Danmarks nye juledestination

Da Schackenborg Slot er et privathjem, er det også i perioder lukket for offentligheden. Det er det ikke helt længere, og for Trine Jepsen er det også vigtigt at folk bliver budt indenfor.

- Det ligger i fondens formål at fortsat sikre, at der et bånd mellem Kongehuset og det sønderjyske folk. Derudover er det vigtigt, at historiske rammer. som de de her, og som er en del af vores kulturarv, bliver brugt til at formidle historie til de kommende generationer, siger hun og fortsætter:

- Formidlingen og forståelse for vores kulturarv, - det skal mærkes, og det kan man kun, hvis man kommer indenfor dørene.

Krea Kongen Jul

Lørdag er sidste afsnit af Krea Kongen i år, hvor temaet er borddækning. Eksperten er Johnny Haugaard, der nørder i servietter, opdækning og ikke mindst dekorationer - men resten af huset skal også matche bordet, og det er vigtigt, fortæller han. Derfor giver han jer i videoen nedenunder et bud på en kreativ og lidt anderledes toiletdekoration: