Krea Kongen Jul: Vis os dine hjemmelavede julelys og vind en julekurv

Søren Olesen glæder sig til at se, hvad I derhjemme finder på i denne uges udfordring.



- Jeg håber, at de har det sjovt med at finde på alt muligt og måske dekorere det på helt nye måder. Men det skal se godt ud. Det er vigtigt for mig, at det ikke bare er kreativt, men også pænt, så man vil have det stående, siger han.

Sådan deltager du i konkurrencen

Når du har lavet dit bud på et smukt, sjovt eller fantasifuldt julelys, så tag et billede af dine anstrengelser og upload det her på siden via formularen herunder.



Deadline for at indsende et billede er torsdag den 9. december klokken 9.

Hver uge finder vi en vinder, der får en julekurv med søde sager og materialer til flere stunder med kreativ leg.

Vi håber, at du vil lege med og deltage i jagten på at blive ugens Krea Konge.