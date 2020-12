Ugens Krea Konge: Arabella pynter med regnbuer i en corona-tid

Men det endte med, at 5-årige Arabella Jürgensen og hendes mors juletræspynt tog sejren.

- Det var virkelig været svært at vælge, men jeg synes, der er en idé i det her juletræ og den her pynt, siger dommeren.



Idéen er altid et godt sted at starte, men historien bag kan være med til at løfte dekorationen til et sandt Krea Konge vinderprojekt. Arabella Jürgensen fortæller med sin mor Berthine Jürgensen en historie om, hvordan de fremhæver det positive i en ellers grå corona-tid.

- Temaet er 'Regnbuer i en coronatid', og det er godt med noget humør og fest på juletræet i den her tid. Det er godt, der nogen der giver den gas, fortæller Karen-Marie Fabricius.