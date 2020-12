Ugens Krea Konge: Line elsker honningkager og julens budskab

Deltag i næste uges Krea Kongen Jul

Krea Kongen Jul sendes lørdag på TV SYD, og hver uge stiller vi en ny udfordring, mens en ekspert vil give dig sine bedste råd til, hvordan du kan løse den kreative opgave, vi stiller.

Er du vild med at klippe at arbejde med garn - hækle, strikke eller vikle? Så kan det være, du skal deltage i denne uges udfordring i Krea Kongen Jul. Her gælder det nemlig om at lave julepynt i garn og tråd.

Du kan melde dig til udfordringen ved at sende et billede af dine kreative udfoldelser via formularen herunder. Deadline for at være med i konkurrencen er torsdag klokken 9.

Vinderen af ugens konkurrence får en julekurv med søde sager og materialer til flere juleaktiviteter.

Vi håber, du vil være med til vores juleleg og deltage i Krea Kongen Jul.

Du uploader dit billede her eller på TVSYD.dk/kreakongenjul.