Ugens Krea Konge: Randys julesok binder tre generationer sammen

Randy Johansen er pensionist, men hun har i mange år arbejdet som håndarbejdslærer. Faktisk går interessen for håndarbejde helt tilbage til hendes barndom, hvor hun lærte at strikke i anden klasse.

I dag bruger hun meget af sin tid på både at sy, strikke og hækle, og selv sygdommen Parkinson kan ikke holde hende tilbage fra at gribe nål og tråd.

- Det er en form for terapi. Så mærker jeg ikke så meget, at jeg har nogle problemer, siger Randy Johansen og understreger, at hun får den rette medicin og derfor generelt har det rigtig godt.

Alle julesokker havde noget unikt i dem

Randy Johansen har syv børnebørn, og de har alle fået en hjemmelavet julesok. Derfor var det oplagt at gå i gang med julesokken til den yngste, nemlig Marie, da muligheden for at deltage i Krea Kongen Jul bød sig.