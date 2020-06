Her er de flotteste papirophæng lavet med quilling - du kan stadig nå at være med

Hvad er quilling? Quilling er en papirteknik, hvor papirstrimler rulles, formes og limes sammen til dekorative design.

Det var nonner og munke, der i renæssancen startede teknikken ved at bruge strimlerne fra renskæring af håndlavede bøger til sirlige dekorationer.

Det kræver en rolig og præcis hånd at være med i denne uges udfordring i Krea Kongen. Her handler det nemlig om at lave et papirophæng ved hjælp af teknikken quilling.

Hvis ikke ordet 'quilling' lige ringer en klokke, så er det ikke så mærkeligt. For selvom teknikken stammer tilbage fra renæssancen, så er det først inden for de sidste ti år, at quilling er blevet populært som hobby i Danmark.

I Østeuropa, Indien og USA er teknikken derimod en kendt og populær måde at udfolde sin kreativitet på.

Men ud fra de billeder, TV SYD indtil videre har modtaget, så er der alligevel nogle i det syd- og sønderjyske, der har hørt om - og mestrer - quilling-teknikken. Herunder kan du se de billeder, der indtil videre er kommet ind i TV SYDs indbakke.

Hvis du gerne vil prøve kræfter med quilling, så kan du få hjælp fra ugens ekspert, Hanne Olesen, der siden 2011 har arbejdet professionelt med quilling. I hobby- og papir-butikken Karen Marie Klip & Papir i Gråsten er Hanne Olesen med til at udvikle opskrifter til quilling. I artiklen herunder viser hun, hvordan du kommer i gang med quilling.

