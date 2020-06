Historien om perlen: Ribe var et perle-mekka

Året er lige omkring 700.

Ribe grundlægges som den ældste by i Skandinavien, og sammen med byens grundlæggelse skyder små værksteder op rundt omkring i byen.

I de værksteder sidder håndværkere, der fremstiller raffinerede glasperler i høj kvalitet.

Det er det eneste sted i Danmark, hvor man for alvor producerer perler, fortæller Claus Feveile, museumsinspektør, Sydvestjyske Museer.

Med Ribe som det altoverskyggende centrum for perlefremtillingen er et århundrede med perleproduktion i Ribe skudt i gang.

Nu - over 1.300 år senere - afrunder vi TV SYDs programserie Krea Kongen med perler i centrum. I programmet har vi opfordret folk til at være kreative og med udgangspunkt i perler, bringer vi her historien om lige netop dem, og hvorfor det netop var i Ribe, man var god til at lave perler.

Til det har vi talt med Claus Feveile, der er museumsinspektør og arkæolog ved på Sydvestjyske Museer.

Ribe var perle-mekka

Hvor folk i dag nok mere laver kreative ting med hænderne for at stresse af, så var det for perlemagerne i Ribe snarere "cool business”, mener Claus Feveile.

For i jernalderen - særligt i 700-årene - var Ribe nemlig centrum for fremstillingen af perler.

Det er hamrende dygtige håndværkere, der har fremstillet de her perler. De kan virkelig deres kram, siger Claus Feveile, museumsinspektør, Sydvestjyske Museer

Her var der dygtige håndværkere, der mestrede kunsten i at forme glas til unikke og smukke perler, der blev brug til smykker - hovedsageligt halskæder og nogle gange i håret.

Fire eksempler på perler, der er fremstillet i Ribe i perioden 710 til 750. Foto: Sydvestjyske Museer

Moden skiftede hurtigt

Når det er interessant at studere perlerne, så skyldes det ifølge Claus Feveile netop det, at moden igennem 700-årene er skiftet så hurtigt.

- Det, vi godt kan lide ved perlerne, er, at de skifter så hurtigt form, farve og udsmykning op gennem 700-årene. Det gør, at man kan datere dem mere præcist end andre genstande. En lerkrukkes facon og form ændrer sig ikke lige så hurtigt, som perlerne gør, siger Claus Feveile.

Selvom perlerne blev lavet i Ribe, så blev glasset til dem ikke fremstillet her. Det var i stedet plyndret fra romerske rigmandsvillaer og templer i Tyskland omkring Rhinen.

Perler gennem tusinde år

Men historien om perlen kan ikke kun dateres tilbage til 700-årene. Det er en historie, der rækker flere tusinde år tilbage i tiden.

I dag opfatter de fleste nok perler som noget rundt med et hul i midten. Men tilbage i tiden kunne perler også været aflange klumper af forskellige materialer med et hul placeret i enden. Det som man i dag nok nærmere ville kalde et vedhæng.

De første perler, som man gennem arkæologiske fund har kendskab til, er mere end 40.000 år gamle. Der er blandt andet eksempler på, at man gennemborede dyretænder eller kløer fra rovdyr, trak dem på en snor og brugte dem som en kombination af smykke og trofæ

Derudover er der også set eksempler på, at man har boret huller i ravklumper eller stumper af æggeskaller fra strudse.

I Danmark er de ældste perler fra omkring 600 før Kristi og er en kombination af dyretænder, kløer og ravperler.

Når man så kommer længere op i tiden, begynder man at bruge materialer som rav, sten og muslingeskaller, og omkring 3.000 til 5.000 år før Kristi fødsel er der tegn på perler med hullet placeret i midten.

I bronzealderen omkring 1.500 til 1.200 år før Kristi fødsel finder man i Danmark de første perler lavet af glas - omend de er sjældne. Perlerne kommer fra Egypten og er blevet handlet til Danmark.

Derefter er der en meget lang periode på over 1.500 år, hvor der tilsyneladende ikke bliver brugt perler i Danmark. Men det skyldes ifølge Claus Feveile ikke, at arkæologerne ikke har fundet dem.

- Hvis man havde brugt dem, havde vi såmænd nok fundet dem. Jeg tror, det er et spørgsmål om mode og stil. Det er ligesom tatoveringer - det er noget, vi gør i perioder, siger Claus Feveile.

Man skal helt frem til år 200 til 300, før man igen finder grave med lange perlekæder af rav og glas. Her er glasperlerne stadig importeret. Til gengæld er perlerne – der hovedsageligt er fundet i kvindegrave - nu helt runde og er ensfarvede.

Sydvestjyske Museer har som et af de eneste museer gjort sin samling tilgængelig på nettet. Den kan findes her: http://sol.sydvestjyskemuseer.dk/

Hos Ribe Vikingecenter er der i denne weekend perlemagertræf, hvor man kan se perler blive lavet. Her bliver sidste udgave af Krea Kongen også sendt fra.

Med perlens historie i baghovedet, er det nok ikke tilfældigt, at det lige netop er i Ribe, at perlemagertræffet foregår.