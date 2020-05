Krea Kongen - ny udfordring: Nu skal du bygge et fuglehus

Krea Kongen Krea Kongen er TV SYDs lørdagsprogram, hvor du vil få inspiration til, hvordan du på kreativ vis fordriver tiden derhjemme, indtil coronakrisen er drevet over. Hver uge stiller vi en ny udfordring, mens en ekspert vil give dig sine bedste tips og tricks. Se hvordan du deltager på TVSYD.dk/kreakongen.

En ny uge står for døren, og det samme gør en ny konkurrence i ’Krea Kongen’.

I denne uge er hæklenål og garn skiftet ud med sav, hammer og træ. Nu er det blevet til at dyste i, hvilken syd- og sønderjyde der kan lave det flotteste og mest praktiske fuglehus.

Det behøver ikke at være særligt svært at bygge et fuglehus. Det kan gøres ret enkelt og med respekt for naturen. Hver uge giver en ekspert råd til, hvordan man kan løse udfordringen. I denne uge er naturvejleder Jonas Gadgaard taget en tur skoven for at give nogle gode råd.

Han arbejder ved NaturKulturVarde og er sidste år blevet kåret som årets naturformidler i Danmark. Han har sin egen Youtube-kanal ’Naturnørd’, hvor han fortæller om den danske naturs planter- og dyreliv. Her kan du også finde et afsnit, hvor han taler om redekasser.

- Jeg vil kigge efter en redekasse, der er bygget af naturligt træ. Det vil sige ikke trykimprægneret. Så vil jeg gerne have, at kassen er stor nok og dyb nok, så katten ikke kan sidde og fiske ungerne ud. Og så må den rigtig gerne falde i med omgivelserne, siger Jonas Gadgaard.

I videoen øverst i artiklen kan du høre mere om, hvad Jonas Gadgaard kigger efter i ugens udfordring

Jonas Gadgaard har her lavet et hul til sin egen redekasse. I videoerne i artiklen kan du se, hvordan har båret sig ad, og hvad du skal tænke over, når du skal lave dit fuglehus.

Fuglehuse hjælper musvitten og blåmejsen

Det er ikke alle fugle, der har brug for et fuglehus, men der er nogle fugle, som er det, man kalder hulrugende. Det er eksempelvis fugle som musvitten og blåmejsen.

Når en fugl er hulrugende, så betyder det, at fuglen skal bruge et træ med et hul i for at kunne lave sin rede. Mange af de hulrugende fugle kan ikke lave huller i et træ, derfor flytter de ofte ind i en det hul, som spætterne efterlader i gamle træer. I hullerne kan fuglene lave reder, der er sikre og trygge at yngle i, da det er svært for rovdyrene at få fat på reden.

Men alternativet til spættehullerne kan være et fuglehus, som også kan være med til at hjælpe fuglene, når de skal lave en rede og have unger.

I videoen herunder kan se du, hvordan Jonas Gadgaard laver en rede i et træ i skoven. Han viser, hvordan man laver det mest naturtro fuglehus, og det eneste han bruger er et træ, en motorsav og sin kreativitet.

Her kan du måske få et par tip og tricks.

Et fuglehus kan bygges på et utal af måder, men der er alligevel et par ting, som man skal tænke over, før man går i gang med sit fuglehus eller redekasse.

Alt efter hvilken fugl, som man gerne bygge en kasse til, så skal man være opmærksom på forskellige mål til ens projekt. For mange små fugle er målene meget ens, men det er ikke helt ligegyldigt, hvor stor din redekasse er, hvor langt du hænger den over jorden eller hvor lille du laver hullet, som fuglene skal ind igennem.

På linket her kan du finde en guide til størrelse og huller på din redekasse.

Deltag i Krea Kongen

Er du blevet inspireret til at lave din egen redekasse, så tøv ikke med at melde dig til udfordringen ved at sende et billede af dine kreative udfoldelser via formularen herunder.

Deadline for at indsende et billede og være med i konkurrencen er hver torsdag klokken 9. Du kan kun deltage med ét billede.

Du kan også klikke ind på TVSYD.dk/kreakongen, hvor eksperterne kommer med tips og tricks til, hvordan du løser udfordringerne.

Ingen konkurrence uden præmier. Hver uge finder vi en vinder, som – udover et 'Ugens Krea Konge'-diplom – får en kurv med søde sager til en værdi af 500 kroner.

Vi håber, at du vil lege med og deltage i jagten på at blive ugens Krea Konge.