Krea Kongen - ny udfordring: Nu skal du hækle figurer

Krea Kongen Krea Kongen er TV SYDs lørdagsprogram, hvor du vil få inspiration til, hvordan du på kreativ vis fordriver tiden derhjemme, indtil coronakrisen er drevet over. Hver uge stiller vi en ny udfordring, mens en ekspert vil give dig sine bedste tips og tricks. Se hvordan du deltager på TVSYD.dk/kreakongen.

Hører du til den fingernemme slags, der er ferm med en hæklenål, så skal du deltage i denne uges udfordring i Krea Kongen.

Hver uge stiller vi en ny udfordring, mens en ekspert vil give dig sine bedste råd til, hvordan du kan løse den kreative udfordring, vi stiller.

I denne uge lyder udfordringen på at hækle figurer.

Ugens ekspert er Mette Jardensbæk, der er kreativ designer og indehaver af webshoppen Crochet.dk. Hun har mere end 25 års erfaring med hækling.

I forbindelse med, at vi skyder den nye udfordring i gang, kommer Mette Jardensbæk her med et par teknikker, du skal bruge til at hækle.



Sådan tråder du din hæklenål og hækler fastmasker

Før du kan komme i gang, skal hæklenålen trådes. Det viser Mette Jardensbæk dig her, hvordan du gør. Derefter viser hun dig, hvordan du laver luftmasker og fastmasker.

Fastmasken er - som navnet antyder - faste i det. Det gør dem velegnede til figurer, som skal stoppes ud med fyld, fordi man ikke kan se fyldet gennem maskerne.

01:53 Video: Line Haunstrup

Sådan hækler du stangmasker

Når du har lært at tråde hæklenålen og mestrer luft- og fastmasker, kan du gå videre til stangmaskerne. De er dobbelt så høje som fastmasker.

01:44 Video: Line Haunstrup

Stangmasker udmærker sig ved, at de giver et fint spil. Så hvis du skal hækle eksempelvis tøj til din figur, kan du overveje at bruge stangmasker.

Ørerne på elefanterne herunder er hæklet med stangmasker.

De to elefanters ører er hæklet med stangmasker. Foto: Line Haunstrup

Deltag i Krea Kongen

Er du blevet inspireret til at hækle dine egne figurer, så tøv ikke med at melde dig til udfordringen ved at sende et billede af dine kreative udfoldelser via formularen herunder.

Deadline for at indsende et billede og være med i konkurrencen er hver torsdag klokken 9.

Du kan også klikke ind på TVSYD.dk/kreakongen, hvor eksperterne - heriblandt Mette Jardensbæk - kommer med tips og tricks til, hvordan du løser udfordringerne.

Ingen konkurrence uden præmier. Hver uge finder vi en vinder, som – udover et 'Ugens Krea Konge'-diplom – får en kurv med søde sager til en værdi af 500 kroner.

Vi håber, at du vil lege med og deltage i jagten på at blive ugens Krea Konge.